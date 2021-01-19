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Ekipler gece gündüz çalışarak yolların buzlanmasını engelledi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının ‘0’ın altına düşmesiyle İhsaniye Belediyesi ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının ‘0'ın altına düşmesiyle İhsaniye Belediyesi ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.


İhsaniye ilçesinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ‘0'derecenin altına düştü. Kar yağışı sonrası İhsaniye Belediyesi ekipleri yollarda kürüme araçları ile temizlik ve tuzlama çalışması yaparak özellikle ana yolların kapanmasının önüne geçti. Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in de ekiplerin başında olduğu gece saatlerinde yapılan kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sonrası trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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