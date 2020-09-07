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Ekmek yapılmak için yakılan tandırdan yangın çıktı, 13 koyun telef oldu

Afyonkarahisar’da yufka ekmek yapılmak için yakılan tandırdan çıktığı öne sürülen yangında 13 koyun telef oldu.

Afyonkarahisar'da yufka ekmek yapılmak için yakılan tandırdan çıktığı öne sürülen yangında 13 koyun telef oldu.


Olay, Şuhut ilçesi Karacaören köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özdemir isimli vatandaşa ait evden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiyeye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevlerin diğer evlere sıçramasının önüne geçildi. Yapılan ilk tespitlerde yangının yufka ekmek yapılması için yakılan tandırdan çıktığı iddia edilirken, yangının söndürülmesinin ardından ağıla giren ekipler ise korkunç manzara ile karşılaştı. 13 koyunun telef olduğu olayda 2 koyunun ise yıkılan duvardan atlayarak kaçtığı belirlendi.


Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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