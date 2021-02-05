El-Bab şehidinin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a getirildi

Suriye'nin El-Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in naaşı askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Suriye'nin El-Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit düştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla önce Denizli Çardak Havalimanına oradan da karayolu ile Dazkırı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Demirel'in naaşı askeri manga tarafından alınırken ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa konularak morga kaldırıldı. Şehit Demirel'in yarın Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan, şehidin naaşının karşılanmasında protokol üyeleri de hazır bulundu.