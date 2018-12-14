El emeği, göz nuru ürünler Afyonkarahisar'da açılan “Yerli Malı” çarşısında

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, ‘yerli malı' haftası etkinliği kapsamında gıda ve el emeği göz nuru ürünlerini Karaman İş merkezinde açtığı çarşıda satışa sundular.

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları tarafından "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla düzenlenen kermeste, yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekildi. Kermese İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ile birlikte Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, “Bugün burada Tutum Yatırım ve Türk malları haftası nedeniyle Genel Merkez Ekonomi İşleri Birim Başkanlığımızın organizasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak Kadın Kolları Ekonomi Birim Başkanlıkları evlerinde amatör ruhla üretim yapan kadınlarımıza destek olmak amacıyla bir program düzenledi. Belediye başkanlığımızın da bizlere desteğiyle burada evlerinde bir şeyler yapıp satışa sunmak isteyen hanımlarla birlikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız tutumluluk haftası ve yerli mallarına yerli üretimlere dikkat çekmek. Biz AK Kadınlar olarak diyoruz ki; ‘AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir ve ekonomiye destek verir.' İnşallah bu iki gün içerisinde halkımızı AK kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini görmeye davet ediyoruz” dedi.

Ertürk'ün ardından söz alan Başkan Çoban ise konuşmasında, “Bu sene yerli ve milli üretimin özellikle el emeği ürünlerin teşviki amacıyla AK kadınlarımızın ürettiği gerek süs eşyaları, gerek gıda ürünlerinin sergisini açtık. Bizim çocukluğumuzda biliyorsunuz ‘yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' sloganıyla yerli malı haftalarca yapılırdı. O zamanlarda ilgi biraz daha fazlaydı ama şu sıralar sanki biraz terk edildi. Yerli malın önemine vurgu yapan bu tür etkinliklere destek vermeliyiz. Ben Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin bu sergiyi görmelerini, alışveriş etmelerini arzu ve davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.