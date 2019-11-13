El emeklerini birleştirip kooperatif kurdular

Afyonkarahisar'da çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu kooperatif, geleneksel lezzetleri üreterek üyelerinin ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik kasabasında kurulan Yeşilçiftlik Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi, 55 üyesi ile birlikte Afyon-Konya karayolu üzerinde bulunan geleneksel lezzetlerin üretilerek satıldığı bir işletmeyi açarak satışlara başladı.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Kayış, yaptığı açıklamada, şu an 55 aktif üyelerinin bulunduğunu ve çoğunluğunun ise ev hanımların oluşturduğunu söyledi. Kayış, “Üyelerimizin ortaklaşa ürettikleri unlu mamuller katmer, gözleme, bazlama gibi geleneksel lezzetleri günlük olarak satışı yapıyoruz. Ayrıca ev mantısı, erişte makarna gibi üretimlerimiz var. Ürünlerimiz; bölgede yetişen vişneden yapılan doğal reçel, meyve kuruları, bölgenin balları, ceviz, yaş meyvelerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip” dedi.

Açılan satış merkezinin çok kısa süredir hizmette olmasına rağmen ilginin oldukça fazla olduğunu dile getiren Kayış, markalarının patent aşamasında olduğunu ve üretimlerini satış merkezi dışında internet üzerinden de satacaklarını söyledi. Bölgeden tüm Türkiye'ye ürün satarak üye sayısını artırarak özellikle ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Kayış, “Ayrıca yol güzergahlarında her gün binlerce araç geçiyor. Doğal kaliteli ürünleri çok uygun fiyata satıyoruz. Gün Boyu açık olan satış merkezine yolu düşen herkesi doğal ürünlerden oluşan sabah kahvaltısına bekliyoruz” dedi.