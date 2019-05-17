Elektrik çarpan toy kuşu tedavi altına alındı

Eskişehir'de elektrik çarpması sonucu kanatlarından yaralanan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan toy kuşu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hayvanseverler tarafından bitkin halde bulunan yaralı toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkiler toy kuşunu AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine getirdi. Burada yapılan tedavinin ardından toy kuşunun, elektrik çarpmasından dolayı yaralandığı belirlendi. Toy kuşunun tedavisine başladıklarını ifade eden AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Toy kuşu Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bulundu. Yaralı halde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirildi. Yaptığımız ilk muayenesinde elektrik çarpmasına bağlı yaralandığını belirledik ve gerekli tedaviye başladık. Genel durumu açısından iyi görünüyor” dedi.

"Kaçak avcılık toy kuşları için büyük tehlike oluşturuyor"

Kandır, toy kuşlarının Türkiye'de ve dünyada uçan en büyük kuş olarak bilindiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Toy kuşu nesli giderek azalan bir kuş türü. Dünya genelinde 45-50 bin civarında bir varlığı kaldığı biliniyor. Türkiye'de ise bin civarında bir varlığı olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Muş ovası ile Şanlıurfa arasında yoğunlukta görülüyor. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya üçgeninde bazı bölgelerde 15'li gruplar halinde görülebiliyor. Toy kuşunun iri ve güzel olması avcıları da harekete geçiriyor. Kaçak avcılık toy kuşları için büyük tehlike oluşturuyor.”

"Elektrik telleri büyük tehlike"

Toy kuşları başta olmak üzere yaban hayvanları için en büyük tehlikelerden birinin de elektrik telleri olduğuna dikkat çeken Kandır, bu konuda da önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Kandır, “Özellikle beslenme ve yaşam alanlarının daralması bu kuşların yok olmasına neden oluyor. Tarım ilaçları ve elektrik telleri de bu büyük kuşlar için önemli tehlike oluşturuyor. Teller diğer kuşlar içinde sorun oluyor. Bu tellerin görünür olması için kırmızı beyaz toplar arttırılmalı, veya tellerin izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekiyor. Bunların dışında teller yer altına alınması yapılabilir” ifadelerini kullandı.