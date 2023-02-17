Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde elektrik tellerinde mahsur kalan kedinin imdadına vatandaşlar yetişti.

Olay, Şuhut ilçe merkezine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede elektrik telleri üzerinde asılı kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayı öğrenen ekipler kısa zaman içerisinde olay yerine gelerek kediyi kurtarmak için çalışma yaptı.

Kedi mahsur kaldığı tellerin üzerinden başarıyla kurtarıldı. Kedinin tellerin üzerine bu şekilde çıkması hayretle karşılandı.