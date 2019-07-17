Elindeki top mermisi ile hain saldırıyı anlattı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) ‘15 Temmuz ve Milli İrade' konulu konferans düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, yanında getirdiği 20 milimlik top mermisini göstererek: “Buna 20 milimlik top mermisi diyorlar. Bunu helikopterden atıyorlardı. Bu bir insana değdiği an başını vücudundan ayıran bir mermi. Orada insanları başını vücudundan ayırarak şehit ettiler” dedi.

Tıp Fakültesi Zafer Sağlık Külliyesinde gerçekleştirilen ve Milletvekili Ali Özkaya'nın konuşmacı olduğu konferansa, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra ise 15 Temmuz'da yaşananların yer aldığı video izletildi.

"15 Temmuz acı tabloya rağmen birliğimizi pekiştirdi"

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 15 Temmuz'un unutulmayacak karanlık bir gece olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Okumuş, “15 Temmuz 2016 hem hiçbir zaman unutmayacağımız karanlık bir gece hem de sonuçları itibariyle hain bir saldırı olarak geçti tarihimize. O gün devletimize yönelik darbe girişimi milletimizin kahramanca direnişiyle engellendi. Yüzlerce şehit, 2 binin üzerinde vatandaşımızın yaralanarak gazi olduğu bir günde şer güçlerin korkunç planları, milletimizin ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkması neticesinde püskürtüldü. Bu bakımdan 15 Temmuz ortaya çıkan acı tabloya rağmen birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiren bir vaka olarak hafızalarımızda yer etti ve yer etmeye de devam edecek” dedi.

Sosyal, kültürel ve bilimsel olarak da hiçbir alanın boşluk kabul etmediğine değinen Rektör Okumuş, “Bizler kanaat önderleri ve bilim insanları olarak sorumluluklarımızı layıkıyla idrak etmez ve yerine getiremezsek bu boşlukları başkaları doldurabilir. Düzenlediğimiz bu etkinlikleri şer çetelerini anlama ve bu yapılara karşı toplumları koruma anlamında, geçmiş tecrübelerin de aktarılması açısından son derece önemli görüyorum” diye konuştu.

"İnsanların başını vücudundan ayırarak şehit ettiler"

Milletvekili Ali Özkaya ise 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde olduklarını belirtti. Eline aldığı top mermisini gösteren Özkaya, “Buna 20 milimlik top mermisi diyorlar. Helikopterlerin taradığı anda biz külliyenin önündeydik. Bunu helikopterden atıyorlardı. Bu bir insana değdiği an başını vücudundan ayıran bir mermi. Orada insanların başını vücudundan ayırarak şehit ettiler. Askerler güya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen vatan hainleri. Tabi, hepsi okumuş yazmış çok eğitimli insanlar. Aziz millet onlara çıplak eliyle o tankı, topu ve uçağı durdurdu. Milli iradeye kendi seçtiği insanların hukuk dışı bir şekilde uzaklaştırılmasına o gün oraya çıktılar ve sahip oldular” şeklinde konuştu.

"Ne kadar çok devletine ve milletine bağlı insan yetiştirirsek o kadar huzur içinde oluruz"

Milletvekili Ali Özkaya şöyle devam etti:

“Şimdi bize sıkça soruyorlar. Efendim ben beraat ettim. Geri dönem lazım diyorlar. Tabi arkadaşlar evet senin hemen dönem lazım. Hayır, dönmemen lazım demek çok olay bir iş değil. Hepimiz tanıyoruz, biliyoruz bu örgüte veya buna benzer devleti ele geçirip kendisinin siyasal seçim sistemi dışında sandıktan çıkmadan milli iradeyi gasp ederek burayı ben yöneteceğim diyen kişilerin devlette barınmaması gerekiyor. Bunu hepimizin gayret sarf etmemiz yardımcı ve destek olmamız gerekiyor. Bu kişiler bu vatanda yaşayacak. Sonuç itibariyle en ağır suçluda olsa herkesin cezasını çekip bu vatanda yaşayacak, yiyecek, içecek ve rızkını kazanacak. Ancak onların çocukları onların yakınları kısmında da biz suçluların şahsi ilkesini dikkate alıp o çocukların kazanmak. Annesi babası suçlu diye çocuklara farklı davranmamak onları kazanmak hepimizin görevi. Çünkü bu ülkede ne kadar çok devletine ve milletine bağlı insan yetiştirirsek o kadar çok huzur içinde oluruz. O kadar çok sıkıntıdan uzak oluruz.”

"Demokratik hukuk devleti sistemi işliyor"

15 Temmuz gecesi vatandaşların milli iradeye parti gözetmeksizin sahip çıktığını ifade eden Milletvekili Özkaya, "15 Temmuz bize gösterdi ki vatandaşlarımız milli iradeye kayıtsız ve şartsız bağlı. Milli iradenin kendi iradesinin yani milletinin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadı. Bu güce kim karşı çıkarsa en sevdiği insan bile olsa onunla yollarını ayırır. Bu ülkede sandıkta seçimi kaybedip koltukta oturmaya devam eden bir tek kişiyi gördünüz mü? Köydeki muhtarlıktan en üsteki Cumhurbaşkanına kadar. Seçimi kaybeden gidiyor, seçimi kazanan geliyor. Dolayısıyla demokratik hukuk devleti sistemi işliyor. Bu sisteme yandan hiçbir sorumluluk alamdan millete hiçbir hesap vermeden geleceğim diyen her yapıya hepimizin en yoğun şekilde karşı olması lazım” diye konuştu.

Konferansın sonunda Milletvekili Ali Özkaya'ya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından Teşekkür Belgesi ve günün anısına hediye verilmesiyle program sona erdi.