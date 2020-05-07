Emirdağ Belediyesi Konya Caddesi'nde çalışmalara başladı

Uzun yıllar çalışma yapılmayan Konya Caddesi çalışmalarla yenilenecek.

Bir yıl içerisinde Emirdağ'ın farklı mahallelerinde kilit parke, çevre düzenlemesi, peyzaj ve alt yapı çalışmaları yapan Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ana caddelerinden olan ve uzun yıllar çalışma yapılmayan Konya Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Konya Caddesi'nde yol sökümü ile başlayan, akabinde asfalt dökümü, bisiklet yolu, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile devam edecek olan çalışmalara Afyonkarahisar İl Özel İdaresi katkılarıyla aralıksız devam ediliyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yeni asfalt, bisiklet yolu, çevre düzenlemesi ve peyzaj yapımına başlanan Konya Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Koyuncu, “Çalışmalarımızı Emirdağ'ın birçok mahallesinde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçe nüfusumuz artmadan, yollar boşken kimseyi rahatsız etmeden ve sosyal mesafelerini koruyarak çalışmalarını yapıyor. Yaz boyunca yol düzenleme asfalt, alt yapı ve peyzaj çalışmaları sürecek, Emirdağımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Salgının etkisinin sürmesine ve Ramazan ayı olmasına rağmen arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.