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Emirdağ Belediyesi sonbahar çalışmalarına başladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediyesi, sonbahar ve kış hazırlıkları kapsamında ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi, sonbahar ve kış hazırlıkları kapsamında ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, daha iyi koşullarda yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir Emirdağ için çalıştıklarını söyledi.


Emirdağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları aralıksız sürüyor. Park ve Bahçe ekiplerince, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla park alanları halkın kullanıma hazırlanıyor. Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını da koruyor.


“Ekiplerimiz sürekli sahada”


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Belediyemizin sorumluluğunda tüm parklarda ekiplerimiz, ağaç budama, ot biçme, yabani ottan arındırma ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada çalışmalarımız devam edecek. Çevremize duyarlı olarak ekip arkadaşlarımıza ve doğaya katkıda bulunan hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

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