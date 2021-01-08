İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğalgaz çalışmaları sebebiyle hasar gören yollarda belediye ekipleri tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğalgaz çalışmaları sebebiyle hasar gören yollarda belediye ekipleri tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.


Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran ekipler, Eskişehir caddesinde asfalt yama çalışması yaptı.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, bazı caddelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ettiğini, zaman zaman araç sürücülerine zor anlar yaşattığını dile getirdi. Başkan Koyuncu, “Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından da cadde yenileme çalışmalarımız başlayacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.