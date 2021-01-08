Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğalgaz çalışmaları sebebiyle hasar gören yollarda belediye ekipleri tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran ekipler, Eskişehir caddesinde asfalt yama çalışması yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, bazı caddelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ettiğini, zaman zaman araç sürücülerine zor anlar yaşattığını dile getirdi. Başkan Koyuncu, “Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından da cadde yenileme çalışmalarımız başlayacaktır” dedi.