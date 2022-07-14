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Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 15’ncisi gerçekleştirilen ‘Emirdağ Gurbetçi Festivali’ konserle başladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen ‘Emirdağ Gurbetçi Festivali' konserle başladı.


Emirdağ ilçesinde Otogar Alanı'nda düzenlenen festivalin ilk iki gününde Emirdağlı Edeler, sanatçılar Gökçe, İsmail Altunsaray ile müzik grubu Gentlemen sahne aldı. Bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen konsere özellikle yurt dışında çalışan gurbetçi vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Öte yandan, festivalin 22 Temmuz'a kadar çeşitli etkinlikler ile devam edeceği bildirildi.

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