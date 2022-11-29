Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık taraması

İlçe Sağlık Müdürlüğünün köylerde gerçekleştirdiği sağlık tarama çalışmalarını yakından takip etmek adına Türkmen Akören köyünde yaptığı sağlık tarama çalışmasına katılan Kaymakam Osman Bilici, sağlık taraması için gelen vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Gerçekleştirilen sağlık taramasından vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, ayrıca düzenli beslenme ve sağlık bir yaşam konusunda bilgilendirmeler yapıldı.