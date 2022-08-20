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Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atama yapıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı.


Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Ömer Biberoğlu'nun tayini çıkmasının ardından boşalan koltuğa, Emirdağlı Doktor Abdullah Çolaker görevlendirildi. Dr. Abdullah Çolaker, 1995 yılında Emirdağ'da doğdu. İlk ve ortaokulu Emirdağ Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Eskişehir Anadolu Lisesi'nde, tıp eğitimini ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Dr. Çolaker, ilk görev yeri olan Emirdağ Devlet Hastanesi'nde ve Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi Acil Serviste görev yaptı. Dr. Çolaker, Ağustos 2022 tarihinden itibaren Emirdağ İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi.

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