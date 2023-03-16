Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tadilat tamamlandı

Afyonkarahisar'da tadilatına geçtiğimiz aylarda başlanan Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ki çalışmalar sona erdi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, tadilat ve güçlendirme çalışmaları sona eren Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek tadilat yapılan bölümlerde ve spor salonunda incelemelerde bulundu. Kaymakam Bilici, okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgiler alarak ziyaretini sonlandırdı.

Öte yandan, yapılan tadilat sonrası okul binası ve spor salonunun daha güvenli hale geldiği belirtildi.