Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu yeni binasında hizmet vermeye başladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Emirdağ Osman Bilici, ilçede inşaatı tamamlanarak yeni binasında eğitime başlayan Mithatpaşa Ortaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Bilici, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek yeni okullarının hayırlı olması temennileri ve başarılı çalışmalar diledi.

Öğretmenler ise yeni binanın eğitim ve öğretim açısından daha sağlam olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.