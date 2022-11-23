Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak olan atık su arıtma tesisi için sözleşme imzalandı.

Sözleşme Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve firma yetkilileri arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme ile yatırımcıların gelmeye başladığı Emirdağ OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak. Yapılacak tesis ile Emirdağ OSB çevre konusunda önemli bir atılmış oldu.