Emirdağ OSB'ye kurulacak metal geri dönüşüm tesisinin sunumu yapıldı

Emirdağ OSB alt yapı yatırımlarının tamamlanması ve konumu itibari ile son dönemde adeta yatırımcıların gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde farklı firmalara arsa tahsisinin yapıldığı OSB'ye yeni bir metal geri dönüşüm tesisi kurulacağı ve çok sayıda kişinin istihdam edileceği kaydedildi. Tesisi kurmak isteyen firmanın yetkilileri tarafından işletmenin işleyişi hakkında Kaymakam Osman Bilici ve protokol üyelerine sunum yapıldı. Yatırımın ilerleyen günlerde fiziki olarak gerçekleşmesi bekleniyor.