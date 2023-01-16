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Emirdağ OSB'ye tarım sağlık tesisi kurulacak

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulacak tarım sağlık ürünlerinin üretileceği tesis için arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kurulacak tarım sağlık ürünlerinin üretileceği tesis için arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.


Konumu itibari ile Emirdağ OSB yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede OSB'ye tarım sağlık tesisi kuracak firmanın temsilcileri ile Kaymakam Osman Bilici arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırımın tamamlanması ile tesiste çok sayıda kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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