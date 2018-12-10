Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İstanbul'daki Emirdağlı iş adamlarına “Teşekkür ziyareti''

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Halil İbrahim Aktepe, İstanbul'daki Emirdağlı iş adamlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Halil İbrahim Aktepe, Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter, Yönetim Kurulu üyeleri; Nurgül Uyar, Hakan Yüksel ve Fatih Koca'dan oluşan heyet; Emirdağ'dan İstanbul'a giderek, Emirdağ'a eğitim yatırımı yapan hamiyetperver Emirdağlı iş adamları Fazlı Halaç, Özcan Halaç, Prof. Dr. Nijat Bilge ve Fehmi Denizli'yi İstanbul'daki iş yerlerinde ziyaret ettiler. Heyet; kurumları ve Emirdağ halkı adına teşekkürlerini sundular. Ziyarette; Emirdağlı iş adamları Ömer İbrahim Sayın ve Şahin Kahya da hazır bulundular.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Halil İbrahim Aktepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Emirdağlı hayırsever iş adamlarımızın; Emirdağ ilçesine eğitim ve sosyal hayatı canlandırmak için yaptıkları ve bağışladıkları eserlere, şükran duygularımızı ifade etmek amacıyla, Emirdağ'dan İstanbul'a giderek bu ziyaretti gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışındaki Emirdağlı iş adamlarımızı, bir program dahilinde önümüzdeki günlerde ziyaret ederek, vefa hislerimizi kendilerine arz edeceğiz. ‘Emirdağ Organize Sanayi Bölgemiz' (EOSB) ve ‘Oda' olarak yaptığımız etkinlikler ve çalışmalar hakkında, İstanbul'daki Emirdağlı iş adamlarımıza bilgiler verdik. EOSB'nin 4. Bölge yeni yatırımları, teşvik kapsamındadır'' dedi.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin ziyaretinden son derece memnun olan İstanbul'daki Emirdağlı iş adamları; gösterilen vefa duyguları için teşekkür ederek, Emirdağ ilçesine hayır yatırımlarının devam edeceğini” dile getirdiler.