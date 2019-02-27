Emirdağ Türküsü'nü hiç böyle dinlemediniz

Afyonkarahisar'da iki çocuğun kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekipmanlarla söyledikleri Emirdağ Türküsü, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Afyonkarahisar'da iki çocuk şarkı söyleme hayalini kendi oluşturdukları ekipmanlarla hayata geçirdi. Gençlerden biri oturduğu tuğlanın üzerine eline kilim yıkamada kullanılan tokaç alırken diğeri de yağ tenekesi kullandı. Eline tokaç alan genç ağzıyla bağlama sesi çıkarırken diğeri de tahtadan orgu çaldı. Bu iki sanatsever çocuğun şekilde seslendirdiği "Emirdağ Türküsü" sosyal medyada büyük beğeni topladı. 3 milyon sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntüler hem güldürdü hem de kulakların pasını sildi.