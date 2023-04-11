Emirdağ'a araç lastik üretim fabrikası kurulacak

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçeye kurulan Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımların devam ettiğini kaydederek, gelen yatırımlarla OSB'nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Lastik üretimi yapan bir firma Emirdağ OSB'ye kuracakları 90 metrekarelik alana kuracakları fabrika için harekete geçti. Firma yetkilileri araç lastik üretimi fabrikasının ‘Arsa Tahsis Sözleşmesi'ni Kaymakam Bilici ile OSB yönetim kurulu üyeleriyle imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Kaymakam Bilici, OSB'ni yatırımcıları cezbettiğini belirterek, ilçeye yatırımların devam ettiğini dile getirdi.