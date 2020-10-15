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Emirdağ'da 55 bin fidan toprakla buluşacak

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11.

11.2020 günü saat 11.11'de tüm Türkiye'de düzenlenecek olan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kampanyası çerçevesinde ilçede yapılacak ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu.


Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşların ve öğrencilerin katılımı ile ilçede dikilecek olan 55 bin fidanla Adaçal yeşil görünüme kavuşacak.


Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Bilici, “Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak fidanların toprakla buluşmasını sağlayacak olan böyle önemli bir etkinlikte Emirdağ ilçesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız. İlçemizde 55 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Emirdağ'ımızın daha Yeşil hale gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte göstereceğiz. Nasıl ki yeşili korumamız gerekiyorsa yeni yeşil alanlarda oluşturmamız gerekiyor. 11 Kasım'da bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanına bekliyoruz” dedi.


İncelemeler sırasında Kaymakam Bilici'ye, Orman İşletme Şefi Ali Bayındır eşlik etti.

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