İhlas Haber Ajansı

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Emirdağ'da afetzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından organize edilen afet bölgesine yardım toplama seferberliği devam ediyor.


Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yardımlar ilçedeki spor salonunda toplanıyor. Yardım kampanyası ile ilgili kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetinden sonra vatandaşlarımıza yardım etmek için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın getirdiği yardımlar, AFAD'ın belirttiği bölgelere hız kesmeden gönderiliyor” ifadelerine yer verildi.

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