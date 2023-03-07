Emirdağ'da afetzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yardımlar ilçedeki spor salonunda toplanıyor. Yardım kampanyası ile ilgili kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetinden sonra vatandaşlarımıza yardım etmek için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın getirdiği yardımlar, AFAD'ın belirttiği bölgelere hız kesmeden gönderiliyor” ifadelerine yer verildi.