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Emirdağ'da ‘Alzheimer Farkındalık' semineri

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ‘Alzheimer Farkındalık’ semineri verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ‘Alzheimer Farkındalık' semineri verildi. Etkinlikte özel bir bakım evinin çalışanları ve sakinleri tarafından oluşturulan müzik korosunun dinletisi büyük ilgi gördü.


Seminer Emirdağ Meslek Yüksek Okulu konferans salonun da yapıldı. ‘Alzheimer Farkındalık' semineri, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'nin destekleri ile gerçekleştirilen seminer özel bir bakım evinin çalışanları ve sakinlerinden oluşan koronun müzik dinletisi ile başladı. Seminer Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Emirdağ ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Biberoğlu, Emirdağ Özel Ülkü Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Ercan Tunç'un konuşmaları ile devam etti.


Seminerde ‘Alzheimer Farkındalık' konuları anlatıldı.

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