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Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Türkiye’nin önde gelen bakır üretim firmalarından birinin Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapacağını belirtti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Türkiye'nin önde gelen bakır üretim firmalarından birinin Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacağını belirtti.


Kaymakam Bilici, Emirdağ'a yatırım yapmak isteyen ve Türkiye'nin en büyük bakır üretim firmalarından olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Denizli ile birlikte Emirdağ OSB'de yatırıma açık alanlarda fizibilite çalışması yaptı. Yatırım gerçekleşmesi ile kurulacak fabrikada çok sayıda kişinin istihdam edileceği ve bakır üretimi noktasında ilçe ile birlikte ekonomisine ciddi bir katma değer sağlanacağı kaydedildi.

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