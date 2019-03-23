Emirdağ'da binlerce kişi şehitler için yürüdü

Alaya Vefa Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı. Emirdağ Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, Emirdağ Şehitler Anıtı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek şehitlere olan vefalarını bir kez daha gösterdi.

Afyonkarahisar'da bir ilke imza atan Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği “57. Alaya Vefa Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Emirdağ'da düzenlenen etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya, Emirdağ MHP İlçe Başkanı Abdil Demiral, belediye başkanları ve belediye başkan adayları, STK Temsilcileri, şehit yakını ve gaziler ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlere vefa için yürüdüler

Emirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş kortej eşliğinde Emirdağ Şehitler Anıtı'na kadar yürüdüler. Atlı birliğinin öncülük yaptığı yürüyüşte, mehteran takımı, fener alayı ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sloganlar atarak coşkulu bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdiler. Emirdağ caddelerinde yürüyen vatandaşlara Emirdağ halkı da balkonlardan Türk bayraklarını sallayarak destek oldular. Emirdağ Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programı mehteran takımın gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şehitlerimiz için Kuranı Kerim ve dualar okundu.

"Hedef Kızıl Elma”

Etkinlik sebebiyle konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, “Tarihimizde bugünün anlam ve önemi çok büyüktür. Biliriz ki asırlardır İslam ülküsü adına binlerce şehit verdik. İstiklal ve istikbalimiz için en önemli olanı Çanakkale'ydi. 250 bin üzerinde şehit verdik. İşte şimdi kürsüden haykırıyoruz, diyoruz ki İslam adına ve Türklük adına geri durmayacağız. İleri gideceğiz hedef bellidir nedir Kızılelma'dır diyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, “Allah'ın izniyle inşallah sizlere yakışır bir şekilde memlekete bir çivi çakmayı çalıştık. Çanakkale Şehitler Anıtı'nın altıda bir oranında küçültülmüşünü hayırseverlerimizin destek ve katkılarıyla ilçemize kazandırdık. Allah razı olsun ki 5 binden fazla kişi ile bugün Çanakkale programını sizlerle birlikte idrak ettik. Ben buradan değeri hiçbir şeyde ölçülemeyecek bizim için vuslata ulaşmış ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyen bizler Allah için, vatan için, bayrak için canlarını vermiş olan şehitlerimize bir nebze olsun 18 Mart dolayısıyla onların ruhlarına bir Fatiha göndererek katkıda bulunmuşsak kendimizi bahtiyar sayarız. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

"Çanakkale eşine rastlanmayan büyük bir destandır"

Böyle bir anlamlı etkinliği düzenleyen Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Çanakkale Deniz Zaferinin önemine değindi. Taytak, “Vatan uğruna şehit olup, geri dönmeyi akıllarından bile geçirmeyen ‘57.Alay'a Vefa Yürüyüşü'nü organize ederek, bu kutsal vatanı bize canı pahasına emanet eden ecdadımızı anmamızı sağlayan Emirdağ Belediyesine ve Belediye Başkanımız Sayın Uğur Serdar Kargın'a teşekkür ediyorum. 104.yıldönümüne şahitlik ettiğimiz Çanakkale Zaferi, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk Milleti'nin, vatan sevgisinin şahadetle imtihan olduğu, tarihte eşine rastlanmayan çok büyük bir destanıdır. Düşmanlarımızın hiçbir zaman unutamadığı ve intikamını almak için her daim plan yaptığı bir zaferdir Çanakkale yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyetiyle oynanmak istenen büyük Türk Milleti'nin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş anıtıdır” dedi.

"Bir Emirdağlı olarak iftihar ediyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Allah aziz şehitlerimizi rahmeti ile mükâfatlandırsın. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünü kutluyoruz.. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü bir yer Çanakkale. 250 bini aşkın vatan evladının sere serpe uzandığı yerin adı Çanakkale. Ve bir milletin kahramanlık unvanını aldığı yerin adı Çanakkale. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bütün şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Aziz hatıraları önünde eğiliyorum. Allah şehitlerimizin ruhun şad etsin. Şehitlerimiz en yüksek makamdalar. Emirdağ Belediye Başkanımız Uğur Serdar Kargın'ı da tebrik ediyorum böyle bir etkinliğe imza attığı için. Başkanımızın kendisine kefiliz İnşallah 31 Mart'ta üç hilal Emirdağ Belediyesi'nde bir kez daha dalgalanacak. Bir kez daha Uğur Serdar Kargın inanıyorum ki Belediye Başkanı olarak seçilecektir” dedi.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına ve gazilerimize kuran ve bayrak hediye edildi. Emekli Öğretmen Fikret Akın 57. Alay'ın önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden de Çanakkalle'nin önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Program sonunda 30 otobüsle yaklaşık 1500 Emirdağlı vatandaş Çanakkale'ye uğurlandı.