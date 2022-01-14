Emirdağ'da Dinim İslam Bilgi Yarışmasının Büyük Finali yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Dinim İslam Bilgi Yarışmasının Büyük Finali'nde dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Emirdağ ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan Emirdağ İlçe Müftülüğü'nünde koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni yapıldı. Törene Kaymakam Osman Bilici ile protokol üyeleri de katıldı. İslam dinin daha iyi öğrenilmesi ve anlaşılması amacı ile yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini ise protokol üyelerinden aldı.