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Emirdağ'da doğalgaz çalışmaları tekrar başladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde pandemi nedeniyle ertelenen doğalgaz çalışmaları çarşı merkezinde tekrar başladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde pandemi nedeniyle ertelenen doğalgaz çalışmaları çarşı merkezinde tekrar başladı.


Pandemi önlemleri kapsamında bir süredir ertelenen doğalgaz çalışmaları ilçe merkezimizde çarşı ve meydan mevkiinde devam ediyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “Emirdağ'ımız için olmazsa olmazlardan olan doğalgaz çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemesi ve ilçe için büyük önem arz eden doğalgaza kavuşmanın halkımızdaki memnuniyeti bizleri mutlu etmektedir” dedi.

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