Emirdağ'da eğitim alanında çalışmalar sürüyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üç oturumdan oluşmak üzere ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapılacak.

Emirdağ Belediyesi eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan ücretsiz deneme sınavları yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan deneme sınavlarına 3-8. sınıf aralığında eğitim gören tüm öğrenciler katılabilecek. Sınavların ilk oturumu 24-26 Şubat, ikinci oturumu 2 Nisan, üçüncü oturumu da 15 Mayıs'ta yapılacak. Konuyla ilgili konuşan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, tüm tedariklerin belediye tarafından karşılandığını belirterek, sınavlarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini söyledi. Başkan Koyuncu, "Eğitimle alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Emirdağımızda çocuklarımız için deneme sınavı yapılıyor. Her okuldan bir tane Emirdağ birincisi, Türkiye birincisi çıkıyor. İlkokul 3'ten ortaokul sona kadar ki köy okullarımız dahil bütün okulların, katılacağı tek bir deneme sınavı yaptırıyoruz. Burada velilerden cüzi paralar alınıyordu bunu da kaldırıyoruz bütün mali yükümlülüğü biz karşılayacağız. Böylece ilçemizin eğitim durumunu göreceğiz" diye konuştu.