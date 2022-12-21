İhlas Haber Ajansı

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Emirdağ'da eğitim toplantısı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki ilkokul müdürleriyle bir araya gelerek ilçenin eğitim seviyesini değerlendirdi.


Kaymakam Bilici, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaymakam Bilici, ilçedeki ilkokul müdürleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bilici, ilkokulun öğrencilerin gelecekte elde edecekleri başarı için ilk adım olduğunu hatırlattı. İlkokullarda alınan temel eğitimlerle birlikte çocukların ortaokul ve lisede elde edecekleri başarının şekilleneceğini kaydeden Bilici, bu tip toplantıların belirli aralıklarla süreceğini söyledi.

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