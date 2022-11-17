Emirdağ'da eğitimde verimliliği ve akademik başarıya arttırma toplantısı

Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı. İlgili kurum müdürleri ile birlikte okul müdürlerinin katıldığı toplantıda eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı artırma çalışmaları değerlendirilerek, yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca ilçede eğitimcileri tarafından yapılan veli ziyaretlerinden elde edilen veriler üzerinde de istişarelerde bulunuldu.