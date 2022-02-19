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Emirdağ'da ev yangını maddi hasarla atlatıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile maddi hasarla atlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile maddi hasarla atlatıldı.


Olay, Emirdağ ilçe merkezi Yeni Mahallede meydana geldi. Sahibinin ismi henüz belirlenemeyen 2 katlı binanın üst katındaki daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği dairede ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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