Emirdağ'da jandarma çocuklara bayrak dağıttı

Yanlarında askerleri gören çocuklar, heyecanlanarak askerlerin verdiği Türk bayraklarını alıp, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Görevli personeller süslenmiş jandarma araçları ile ilgilenen çocuklara 23 Nisan hakkında bilgi vererek, çocuklarla bir süre sohbet etti. Köylerde, çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte jandarma çocuklarla fotoğraf çekindi.