Emirdağ'da karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kaymakam Bilici, karla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İlçe Özel İdaresi yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bilici, ilçede karla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirerek, kar yağışları sonucu kapanan yolların açılması ve yolda kalan vatandaşlara anında müdahale edilmesi konusunda yürütülen başarılı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.