İhlas Haber Ajansı

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Emirdağ'da liselerde eğitimin kalitesinin arttırılması masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçe lise müdürleri ile eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı artırma çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Emirdağ ilçesinde eğitimin kalitesini arttırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla sık sık okul müdürleriyle bir araya geliyor. Toplantıda Kaymakam Bilici, yürütülen çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak istişarelerde bulundu.

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