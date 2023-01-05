Emirdağ'da liselerde eğitimin kalitesinin arttırılması masaya yatırıldı

Emirdağ ilçesinde eğitimin kalitesini arttırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla sık sık okul müdürleriyle bir araya geliyor. Toplantıda Kaymakam Bilici, yürütülen çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak istişarelerde bulundu.