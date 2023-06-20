Emirdağ'da modifiyeli araç festivali yapılacak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 23 Temmuz tarihinde 3'üncü ‘Car Team Afyon Modifiyeli Araç Festivali' gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde düzenlenecek araç festivaline Türkiye'nin farklı bölgelerinden 500'den fazla aracın katılması bekleniyor. Modifiyeli, offroad, klasik ve özel ses sistemlerine sahip otomobillerin sergileneceği fuar Türkiye'nin çeşitli noktalarından modifiye araç severleri Emirdağ'da buluşturacak. Otomobil tutkunları Sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar açık kalacak fuarı gün boyunca ziyaret edebilecek. 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan araç festivaline ise sadece Türkiye'den değil yurtdışından da festival için gelecek araçlar olduğu bildirildi.