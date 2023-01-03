İhlas Haber Ajansı

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Emirdağ'da öğrencileri sevindirecek haber

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan iki halı saha bedelsiz olarak 3 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan iki halı saha bedelsiz olarak 3 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.


Emirdağ Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrencilerin faydalanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak 3 yıllığına devredilen iki adet halı sahanın protokolü Kaymakam Osman Bilici başkanlığında imzalandı. Protokolle ilçede eğitim gören öğrenicilerin halı sahalara ulaşması kolaylaşmış olacak.

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