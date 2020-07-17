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Emirdağ'da park ve bahçelerin oturma banklarını öğrenciler üretecek

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde park ve bahçelerin oturma banklarını meslek lisesi öğrencileri üretecek.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde park ve bahçelerin oturma banklarını meslek lisesi öğrencileri üretecek.


Emirdağ Belediye Başkanlığı, park, bahçeler ve şehrin çeşitli yerlerinde kullanılacak olan banklardan üretilmesi için Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile anlaşma yaptı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçe de bulunan meslek lisesi ile görüşerek Emirdağ'da bank üretimine başlandığını duyurdu. Yapılan görüşmeler sonrasında Emirdağ Belediyesinin talepleri doğrultusunda Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri tarafından üretilen banklar önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde yerini alacağı açıklandı.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, okulların tatil olmasına rağmen üretime ara vermeden devam eden öğrencileri ve öğretmenlerini okullarında ziyaret etti. Koyuncu, öğrencilerin kamu kurumundan gelen talepleri karşılamaları, mesleğe ve ekonomiye sağladıkları katkı için mutlu oluğunu, bu sayede öğrencilerinde maaş almış olmalarından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.


Başkan Koyuncu, “Emirdağ Belediyesi olarak başta bank olmak üzere birçok ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu işbirliği ile bu gibi ihtiyaçlarımızı okulumuzda ürettirip öğrencilerimizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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