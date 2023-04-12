İhlas Haber Ajansı

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Emirdağ'da protokol üyeleri yaşlı ve depremzedeler ile iftarda buluştu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yaşlı vatandaşların toplumdaki yerinin her zaman değerli olduğunu ifade ederek, onların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti.


Kaymakam Bilici, Emirdağ Fazlı-Macide Halaç Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde huzurevi sakinleri ve ilçede bulunan depremzede vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Bilici, yaşlıların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu çünkü onları birikim ve hayat tecrübeleri ile her zaman baş tacı olduklarını dile getirdi.

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