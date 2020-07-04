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Emirdağ'da ‘teknolojik' mezarlık yapımı devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanan ‘teknolojik’ mezarlıkta dijital kayıt, numaralandırma ve ayrıca GPS ile koordinatlandırma sistemi olacak.

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanan ‘teknolojik' mezarlıkta dijital kayıt, numaralandırma ve ayrıca GPS ile koordinatlandırma sistemi olacak.


Emirdağ Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni kabristan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, çalışmaları yerinde inceledi. İlçede mevcut mezarlık yerinin dolmasının ardından yeni bir mezarlık yapımına başlandı. Karacaören mevkiinde yapımına başlanan yeni kabristanın zemin iyileştirmeleri ve duvar inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yapılacak olan düzenlemeler hakkında talimatlar verdi. Başkan Koyuncu, “Yeni Kabristanda dijital kayıt, numaralandırma ve ayrıca GPS ile koordinatlandırma çalışmaları olacağı gibi aynı sistem şu an kullanılmakta olan kabristanlarımızda da devam etmektedir” dedi.

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