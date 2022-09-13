Emirdağ'da tuz yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tuz yüklü tır tarım arazisine devrildi, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tonlarca tuz ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan G., idaresindeki 42 AKF 39 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü olayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesindeki tonlarca tuz ise araziye saçılarak ziyan oldu.