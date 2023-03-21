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Emirdağ'ın sağlık durumu değerlendirildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Hacı Bayram Gürbüz, Kaymakam Osman Bilici ile ilçedeki sağlık çalışmalarını değerlendirdi.


Kaymakam Bilici, Dr. Hacı Bayram Gürbüz'e yeni görevinde başarılar dileyerek nazik ziyareti için teşekkür etti. Ziyarette ilçede yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi. Ziyarette ilçenin sağlık hizmet kalitesinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

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