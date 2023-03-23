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Emirdağspor gol olup yağdı

Afyonkarahisar’da Süper Amatör Lig maçında Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor’u 7-0’lık skorla geçti.

Afyonkarahisar'da Süper Amatör Lig maçında Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor'u 7-0'lık skorla geçti.


Süper Amatör Ligde şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala garantileyen Emirdağspor, kendi sahasında akşam maçında Çobanlar Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma Emirdağspor'un ilk ve ikinci yarıda bulduğu goller ile 7-0 sona erdi. Karşılaşmayı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve protokol üyeleri de tribünde izledi.

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