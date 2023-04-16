Emirdağspor sezonu 21 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı

Kırmızı beyazlılar gözünü geçen yılın rövanşında karşılaşacağı Sandıklıspor ile oynanacak play-out maçına dikti.

2022-2023 sezonunda Süper Amatör Ligde 22 maçta 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 63 puan toplayarak sezonu 5 hafta kala şampiyon tamamlamayı garantileyen Emirdağspor ligin son maçında Erkmenspor'u 9-1 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar play-out maçı öncesinde rakibine gözdağı verdi. Geçtiğimiz sezon da Süper Amatör Ligi şampiyon tamamlamayı başaran Emirdağspor play-out maçında yine Sandıklıspor ile karşı karşıya gelmiş ve tek golle rakibine boyun eğerek Bölgesel Amatör Lig'in kapısından dönmüştü. Gelecek sezon BAL'da yer almak isteyen Emirdağspor, 26 Nisan'da oynanacak olan play-out mücadelesinde bu kez Sandıklıspor'u mağlup ederek geçen yılın rövanşını alıp, adını da BAL'a yazdırmak istiyor.