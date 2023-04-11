Emirdağspor'un play-out eşleşmesindeki rakibi Sandıklıspor

Süper Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek isteyen Emirdağspor'un play-out maçı oynayacağı rakibi Sandıklıspor oldu.

Ligde son 2 maçını kaybederek Belediye Bolvadin Termalspor ile arasındaki puan farkının 7'ye çıkmasına neden olan Sandıklıspor, play-out maçında Emirdağspor'un rakibi oldu.

BAL statüsünün 13. maddesi gereği Bölgesel Amatör Ligde sezonun sona ermesine 1 maç kala Belediye Bolvadin Termal Spor ile arasındaki puan farkı 7'ye çıkan Sandıklıspor gelecek sezon BAL'da devam edebilmek için Emirdağspor ile play-out maçı oyayacak. Karşılaşma 26 Nisan 2023 tarihinde saat 15.00'de Zafer Stadı'nda oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadele sonucuna göre 2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele etme hakkı elde edecek takım belli olacak.