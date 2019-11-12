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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti

Programları kapsamında Afyonkarahisar’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Programları kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a ziyaretinde Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve beraberindekiler eşlik etti. Ziyareti öncesi Valilik Şeref Defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş daha sonra Valilik makamına geçti.


Burada Vali Mustafa Tutulmaz ile bir süre sohbet eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz'a nazik karşılaması ve kabulü dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Mustafa Tutulmaz ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ziyaret sırasında Afyonkarahisar ilgili konularda istişarelerde bulundu.

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