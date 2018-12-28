Emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından radar uygulaması yapıldı.

İhsaniye ilçesi şehir merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radar hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri uygulaması da yapıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat yapılan uygulamada 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler.