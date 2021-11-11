Emniyetin hassas burnu ‘Zela' isimli köpek emekliliğe ayrıldı

Afyonkarahisar'da 5 yıldır polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarında görev alan 8 yaşındaki narkotik köpeği "Zela" emekli olarak görevini genç meslektaşı Bella'ya devretti.

Vücut fonksiyonlarının zayıflaması üzerine emekliliğe ayrılmasına karar verilen Zela, bugüne kadar birçok operasyona katılarak, hassas burnuyla kilolarca kaçak uyuşturucuların bulunmasını sağladı. Zela bugün itibariyle emekliliğe resmi olarak ayrılırken, bundan sonraki operasyonlarda Zela'nın yerine genç köpek Bella görev yapacak. Genç köpek Bella, hassas burnuyla çok kısa sürede uyuşturucuya tespit edebiliyor.

Zela'nın başarı dolu görev yılları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikten sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Kıyaslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet veren Zela isimli Belçika kurdu köpeği emekli edeceklerini söyledi. Bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını belirten Kıyaslı, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz operasyonlarda Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skank, 45 bin 176 ecstacy, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 lsd, 21 captogan hap yakalamıştır. Burada Zela'yı emekli ettikten sonra 2 köpek daha şubede hizmet vermeye devam edecek."

Afyonkarahisar Valiliğinin katkılarıyla Belçika kurdu Bella'nın hizmete girdiğini belirten Kıyaslı, "Kendi de oldukça başarılıdır. 6 aydır faaliyettedir. Köpeklerin eğitim süresi yaklaşık bir yıl sürüyor" dedi.