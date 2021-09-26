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Emre Gölü doğal yaşamın merkezi oluyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Frig Vadisi’nin tabiat harikası Emre Gölü’nde keklik, sülün ve ördek salımı yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Frig Vadisi'nin tabiat harikası Emre Gölü'nde keklik, sülün ve ördek salımı yaptı.


Sabah erken saatlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen salıma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da katıldı. Vali Çiçek burada yaptığı açıklamada, tabiat harikası Emre Gölü'nün artık doğal yaşamında merkezi olacağını ifade etti.

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